В Ленобласти изменят организацию школьного питания из-за невостребованности завтраков

В Ленобласти задумались над эволюцией школьного питания. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленобласти задумались над изменением организации школьного питания в регионе. Все из-за того, что в течении 2021 года от родителей и учебных учреждений поступала информация о невостребованности завтраков в столовых, поскольку дети привыкли кушать дома по утрам. Эволюцию питания обсудили за круглым столом представители администрации, родительского сообщества, Роспотребнадзора, уполномоченного по правам ребенка, а также эксперты. Все сошлись в том, что действовать надо индивидуально.

- Даже в случае возможных изменений мы сделаем все необходимое, чтобы дети из категорий социально незащищенных граждан получали полноценное питание. Мы же понимаем, что практически в каждой школе найдутся ребята, которые не завтракают дома, а школа может быть единственным местом, где они получают полноценное здоровое питание, - отметил зампред правительства 47-го региона по соцвопросам Николай Емельянов.

Добавим, что по итогам обсуждения на круглом столе в областное постановление №295 внесут изменения, регламентирующие вопросы школьного питания. Вероятно, в одной школе может появиться сразу несколько вариантов организации питания.