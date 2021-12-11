Ленобласть стала лидером по строительству жилья в России

Ленобласть стала абсолютным лидером по возведению жилых домов в России в 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленобласть стала абсолютным лидером по строительству жилья в России за 2021 год. По данным на декабрь, в 47-м регионе ввели в эксплуатацию уже 3,3 млн квадратных метров жилплощади. На территории области сейчас работают 79 застройщиков, возводящих 546 многоквартирных домов. По словам губернатора Александра Дрозденко, власти в два раза перевыполнили норматив, отмеченный в указе президента.

- Такие объемы строительства помогли региону значительно вырасти с точки зрения налоговой базы: с 200 миллионов 2012 года до 23 миллиардов, которые поступят в бюджет в этом году, - подчеркнул глава 47-го региона.

Власти области понимают, что главным вызовом а такой ситуации становится контроль за строительством необходимой социальной инфраструктуры, в том числе школ, детсадов и больниц. Отдельное внимание обещают уделять и проблеме дольщиков, и возведению дорог в новых микрорайонах.

- Нельзя больше возводить города, откуда невозможно выехать. Это касается перспективных территорий освоения: Уткиной Заводи, Новоселья, Гатчины и Аннино. Время кавалерийской атаки прошло, - отмечает Дрозденко.