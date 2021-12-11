Ледяной дождь и снег ждут Петербург 11 декабря

Теплая и снежная погода ждет Петербург 11 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильные морозы наконец-то отступят в Санкт-Петербурге. Однако на смену им придет облачная, пасмурная погода вместе с осадками в виде снега и ледяного дождя. Об этом в субботу, 11 декабря 2021 года, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- На погоду Северной столицы окажет влияние теплый атмосферный фронт с запада. Он закроет небо плотными низкими облака и станет причиной осадков в виде снега, местами переходящего в ледяные дожди, высока вероятность гололедных явлений, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге окажется теплее, чем было на протяжении всей недели. Температура воздуха составит минус 3-5 градусов, по Ленинградской области 2-7 градусов ниже нуля.

Ветер тоже будет теплый, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление все еще высокое - 767 мм рт. ст.