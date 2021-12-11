Гонщика без прав на каршеринге задержали с погоней в Петербурге

Гонщик на каршеринге устроит ДТП, уходя от полиции в Петербурге / Фото: Дорожный инспектор

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС задержали гонщика на каршеринге, который к тому же оказался без прав. Все началось в ночь на 11 декабря 2021 года, когда инспекторы дорожной полиции заметили автомобиль в районе Колпино и потребовали водителя остановиться. Однако тот требование проигнорировал. Тогда началась погоня.

- Задержали уже в поселке имени Тельмана. Явных признаков алкогольного или наркотического опьянения не было. Но сдаваться не собирался. Инспекторам пришлось с ним побороться, прежде чем удалось застегнуть наручники, - рассказал дорожный инспектор.

Никаких документов с собой у мужчины не было. Впрочем, одежды тоже. В разгар морозов он сидел в машине в одних шортах и футболке. Со слов мужчины, ему 22 года, документы забыл дома, так как очень спешил кого-то забрать.

В конце погоди водитель каршеринга врезался в припаркованный автомобиль. Теперь виновнику предстоят разбирательства в полиции, а также оплата счетов за причиненный ущерб.