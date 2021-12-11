Еще более 2 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 11 декабря

Еще 2 тысячи петербуржцев заболели коронавирусом на 11 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Уровень распространения коронавируса в Санкт-Петербурге снова пошел на спад. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 11 декабря 2021 года в городе инфекцию выявили еще у 2 тысяч человек. Однако спад по сравнению с днем ранее - более 9 процентов.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявили у 2045 человек. Также выздоровели 2759 пациентов и 61 скончался, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 813 296 жителей города. Из них побороть инфекцию и выздороветь удалось у 756 331 человек. Жертвами болезни стали 26 823 пациентов.

Накануне Смольный получил 2 миллиарда рублей для того, чтобы лечить зараженных коронавирусом, которые переносят болезнь дома. На данный момент бесплатными лекарствами обеспечивают более 26 тысяч горожан.