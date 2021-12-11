Полиция задержала мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку и ее парня в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку и ее нового молодого человека в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который облил кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего парня. Инцидент произошел вечером 10 декабря 2021 года на набережной канала Грибоедова. Оказалось, что напавший - бывший ухажер пострадавшей. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 18:30 часов в полицию поступил звонок от 18-летнего парня, который рассказал, что у дома 86 по набережной канала Грибоедова, неизвестный облил кислотой заявителя и его девушку, - рассказали в полиции.

Пострадавших госпитализировали в больницу. А спустя несколько часов у дома 4 по Московскому проспекту полицейские задержали 24-летнего подозреваемого. Им оказался житель Твери. Выяснилось, что мужчина когда-то встречался с юной девушкой. Из-за ревности он напал на нее и ее новую пассию.

Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции и в ближайшее время будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.