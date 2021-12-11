Уголовное дело возбудили на мужчину, облившего кислотой влюбленную пару в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который облил молодую пару кислотой в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело на мужчину, который облил кислотой влюбленную пару. Об этом 11 декабря 2021 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 24-летний мужчина вечером 10 декабря у у дома 86 по набережной канала Грибоедова облил 18-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку кислотой на почве ревности, - рассказали в полиции.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу. У девочки ожоги лица, головы, тела, в том числе пострадали глаза. Она находится в тяжелом состоянии. У парня травмы чуть полегче.

Известно, что мужчина напал на пару, чтобы отомстить своей бывшей девушке, которой была 16-летняя.

В отношении него возбудили дело по части 2 статьи 112 УК РФ - причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Полиция намерена ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу.