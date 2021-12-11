Новое освещение на Петергофском шоссе Петербурга позволит вдвойне сэкономить электропотребление

Новое освещение Петергофского шоссе обеспечит двукратную экономию на энергопотреблении Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе заменили натриевые фонари на светодиодные. Всего на шести километрах трассы было установлено 465 новых светильников. Как пояснили 11 декабря 2021 года в Смольном, это обеспечит двукратную экономию энергопотребления.

- Город шаг за шагом выполняет программы по модернизации наружного освещения. Новое оборудование устанавливается не только на улицах, но и в парках, во дворах и в общественных пространствах, - отметил губернатор Александр Беглов.

Петергофское шоссе является одной из главных трасс юго-запада города. Там расположены три парка и пять жилых комплексов. После замены освещения дорога стала безопаснее. Кроме того, пешеходные переходы на шоссе обозначены контрастным световым потоком.

Отмечается, что благодаря новым фонарям освещение дорожной разметки и указателей стало лучше. Также светильники хорошо защищены от пыли и влаги, что означает, что прослужат они куда дольше своих предшественников.