Более 370 человек госпитализированы с коронавирусом в больницы Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге остается высокий уровень госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 11 декабря 2021 года за минувшие сутки в больницах оказались еще более 370 человек.

- За день в Петербурге госпитализировали 371 человек с коронавирусом и пневмониями. Также выписаны 346 пациентов, - рассказали в городской администрации.

Из 7,9 тысяч коек, которые развернуты для зараженных в 18 больницах Петербурга, на данный момент заняты более 5,6 тысяч мест. Среди тяжело больных пациентов, которые находятся в реанимациях - 553 человека. Еще 299 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, 144 человека находятся во временном госпитале "Ленэкспо", еще 397 содержатся в пансионате "Заря". Также 3,3 тысячи человек сидят на карантине. А в домашних условиях переносят коронавирус более 27 тысяч горожан.

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