Рабочий погиб при обвале фосфогрунта в бункере в Ленобласти

Рабочий погиб под обвалом в бункере в Волхове / Фото: СК ЛО

В городе Волхов в Ленинградской области погиб рабочий во время очистки бункера. Мужчину буквально завалило фосфогрунтом, который обвалился во время работ. О трагедии, случившейся 11 декабря 2021 года рассказали в следственном комитете.

- Сотрудники "Технострой" на территории предприятия, расположенного в городе Волхов Ленинградской области осуществлялись работы, связанные с очисткой бункера. Во время работ из-за нарушения правил безопасности обвал фосфогрунта внутренней поверхности бункера и травмирования 40-летнего рабочего, который скончался на месте, - рассказали в комитете.

На место сразу же выехали сотрудники комитета, полиция, следователи и эксперты. На данный момент проводится проверка.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.