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Здоровье11 декабря 2021 14:25

Александр Беглов назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Количество госпитализаций зараженных остается стабильным
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Губернатор обсудил с главой Роспотребнадзора эпидситуацию в Петербурге

Губернатор обсудил с главой Роспотребнадзора эпидситуацию в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе сложной, но контролируемой. В субботу, 11 декабря 2021 года, градоначальник обсудил эпидемическую обстановку с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Также он добавил, что количество госпитализаций остается пока стабильным.

- Ситуация позволила провести обратное перепрофилирование ряда федеральных стационаров. В полном объёме восстановлено оказание плановой медицинской помощи в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн, - отметил губернатор.

Сейчас в Петербурге в 18 больницах развернуто 7,9 тысяч инфекционных коек, из которых свободно 28,5 процентов.

Вакцинация тоже идет своим ходом. В городе работают 190 прививочных пунктов. Уже привиты почти 2,5 миллиона человек. В новогодние праздники пункты продолжат работать, за исключением праздничных дней. Тогда привиться можно будет в дежурных пунктах.