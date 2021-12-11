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Происшествия11 декабря 2021 15:05

Прокуратура взяла на контроль уголовное дело об обливании кислотой 16-летнюю девушку в Петербурге

Виновником оказался бывший парень пострадавшей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о причинении вреда здоровью несовершеннолетней

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о причинении вреда здоровью несовершеннолетней

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного после того, как 24-летний мужчина облил кислотой 16-летнюю девушку и парня. Об этом рассказали в ведомстве 11 декабря 2021 года.

- Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о причинении вреда здоровью несовершеннолетней, - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 10 декабря на набережной канала Грибоедова. Девушка прогуливалась со своим 18-летним возлюбленным, когда к ним подошел человек и выплеснул жидкость из бутылки в лицо девушке, задев и молодого человека. В результате оба оказались в больнице. Девушка пострадала сильно. Она находится в тяжелом состоянии с ожогами лица, головы, глаз и тела.

Виновником оказался 24-летний бывший парень пострадавшей. Его уже задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.