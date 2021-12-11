Дворцовый мост засияет триколором в честь Дня Конституции

В честь Дня Конституции на Дворцовом мосту и Большом проспекте Петроградской стороны будет включена праздничная подсветка Фото: Олег ЗОЛОТО

12 декабря в России отмечается День Конституции. В честь этого Дворцовый мост и фонари на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге засияют яркой подсветкой в виде триколора. Об этом рассказали накануне праздника в Смольном.

- Традицией Петербурга становится украшение городских достопримечательностей символами нашего государства в дни главных праздников. А Конституция - гарант уверенного развития нашей страны, безопасности, социальной стабильности, сохранения духовных и культурных богатств и исторической памяти нашего народа, - подчеркнул губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Праздничную подсветку включат в 16 часов 12 декабря. Специалисты "Ленсвета" уже установили более 600 светодиодных светильников на Дворцовом мосту, а на фонарях Большого проспекта свыше 100.