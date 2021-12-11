В Петербурге прошел товарищеский футбольный матч, посвященный 300-летию прокуратуры

В Петербурге состоялся товарищеский матч по футболу в честь 300-летия прокуратуры / Фото: Александр Бельский

В Санкт-Петербурге 10 декабря 2021 года состоялся товарищеский матч, посвященный 300-летию прокуратуры России. Игра прошла на стадионе "Газпром Арена". Церемонию открыли вступительными словами глава надзорного ведомства Виктор Мельник и вице-губернатор Борис Пиотровский.

- Уже не первый год прокуратура Петербурга участвует в спортивных мероприятиях, проводит спартакиады по самым разным видам спорта среди своих сотрудников. Сегодня это очень важно, так как на таких мероприятиях формируется командный дух, - отметил Мельник.

За команду прокуратуры играли зампрокурора города Сергей Жуковский и Петр Забурко, прокуроры районов, а также сотрудники аппарата прокуратуры города и районных прокуратур. За правительство выступал глава ЗакСа Александр Бельский.

- От всего сердца поздравляю сотрудников с приближающимся юбилеем главного надзорного органа. От эффективности вашей работы во многом зависит обеспечение правопорядка, безопасность общества, - сказал Бельский.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды правительства города. Спортивная победа отмечена памятными дипломами и медалями.