Более 60 математиков попросили отложить конгресс в Петербурге

Десятки учёных призвали отменить математический конгресс в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 60 ученых призвали отменить математический конгресс, который должен состояться летом 2022 года в Санкт-Петербурге. Об этом они попросили в открытом письме в адрес Исполнительного комитета международного математического союза. В тексте они говорят, что таким образом хотят добиться освобождения аспиранта мехмата МГУ им. Ломоносова Азата Мифтахова.

- Срок заключения Азата закончится 5 декабря 2023 года, после которого появится возможность сохранить тот праздник, которым Международный математический конгресс предназначен стать для всех, - говорится в письме.

Письмо было подписано 64 российскими математиками, однако 19 из них не стали раскрывать свои имена.