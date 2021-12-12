На Петербург надвигаются ледяные дожди

Прогноз погоды в Петербурге на 12 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге потеплело, но это принесет городу другие проблемы. Согласно прогнозу погоду в Петербурге на 12 декабря, на Северную столицу надвигаются ледяные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра прогноза погоды "Фобос" Михаил Леус.

- 12 декабря Северная столица останется в полосе атмосферного фронта, - рассказал Михаил Леус. - Он продолжит закрывать небо плотными облаками, и вызовет осадки, преимущественно в виде снега, а в первой половине дня местами возможны ледяные дожди и гололедные явления.

Воздух при этом прогреется до -4 градусов в Санкт-Петербурге и до -6 градусов в области. Ветер ожидается юго-восточный до 4-9 метров в секунду.