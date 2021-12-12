Поезда «Аллегро» между Петербургом и Финляндией возобновили движение с 12 декабря

"Аллегро" возобновили движение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пассажирские скоростные поезда "Аллегро" из Санкт-Петербурга в Финляндию возобновили движение 12 декабря. Они будут ходить ежедневно по расписанию. Об этом сообщают в РЖД.

- С 12 декабря после длительного перерыва в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки. Ежедневно они будут курсировать пока только двумя парами, - сообщают в РЖД.

Из Санкт-Петербурга на «Аллегро» можно уехать в 6.40 и в 15.30. Из Хельсинки поезда поедут в 6.17 и 14.57. По воскресеньем, а также в новогодние праздники, утреннее расписание меняется. Из Петербурга поезд поедет в 11:30, из Хельсинки в 9:57.

Услугой могут воспользоваться граждане России и Финляндии.