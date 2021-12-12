Число угонов автомобилей в Петербурге за год сократилось в два раза

Полиция увеличила раскрываемость угонов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полиции Петербурге перед Новым годом проанализировали ситуацию с угонами автомобилей в регионе. Как отмечают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на протяжении многих лет кражи авто были «болевой» точкой.

- В последние годы эта ситуация стала кардинально меняться к лучшему. Два основных показателя, уровень преступности и раскрываемость преступлений, показывают уверенную положительную динамику. В текущем году похитили 849 автомобилей. Это практически вполовину меньше, чем в 2020 году! - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - При этом раскрывается каждое пятое преступление. Еще десять лет назад находилось лишь 4 из 100 автомобилей! Только за три последних года число автокраж сократилось в 4раза (!), а раскрываемость таких преступлений возросло почти втрое.

В полиции отмечают, что добиться такого результата позволила установка на борьбу с организованной преступностью. За 2021 год оперативники накрыли 17 "банд" автоворов. В суд направили 14 уголовных дел, в которых около 80 эпизодов.

Также помогло решение привлечь к этой проблеме наряды ДПС и патрульно-постовой службы полиции, которые могут задержать преступников по горячим следам.

При этом полицейские приструнили и рынок продажи запчастей украденных машин. Если годом ранее силовики нашли 20 организаций, которые разбирают машины, то в этом только шесть.