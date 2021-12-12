В Петербурге годовалый мальчик попал в больницу с острым отравлением из-за нафтизина

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге годовалый мальчик попал в больницу после того, как выпил нафтизин. ЧП произошло в квартире на улице Дыбенко. Ребенку стало резко плохо, родители отвезли его в больницу, где у него диагностировали острое отравление.

- Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщил источник "КП-Петербургу".

Известно, что семья ребенка полная и на учете не состоит. Сейчас силовики разбираются, почему родители не досмотрели за малышом.