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Происшествия12 декабря 2021 8:12

В Петербурге годовалый мальчик попал в больницу с острым отравлением из-за нафтизина

Ребенок выпил лекарство
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге годовалый мальчик попал в больницу после того, как выпил нафтизин. ЧП произошло в квартире на улице Дыбенко. Ребенку стало резко плохо, родители отвезли его в больницу, где у него диагностировали острое отравление.

- Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщил источник "КП-Петербургу".

Известно, что семья ребенка полная и на учете не состоит. Сейчас силовики разбираются, почему родители не досмотрели за малышом.