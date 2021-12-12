После пожара в доме в центре Петербурга нашли трупы мужчины и женщины

Возраст погибших пока не установили
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Полицейские и следователи разбираются в причинах смерти мужчины и женщины, тела которых нашли после пожара в расселенном доме на улице Константина Заслонова. Трупы были обнаружены на втором этаже здания.
- Тела в сильно обгоревшем состоянии, - пояснил источник "КП-Петербург". - Их возраст установить не представляется возможным.
Сейчас тела направлены в морг. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".