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Происшествия12 декабря 2021 8:40

После пожара в доме в центре Петербурга нашли трупы мужчины и женщины

Дом был расселен
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Возраст погибших пока не установили

Возраст погибших пока не установили

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские и следователи разбираются в причинах смерти мужчины и женщины, тела которых нашли после пожара в расселенном доме на улице Константина Заслонова. Трупы были обнаружены на втором этаже здания.

- Тела в сильно обгоревшем состоянии, - пояснил источник "КП-Петербург". - Их возраст установить не представляется возможным.

Сейчас тела направлены в морг. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".