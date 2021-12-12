Число новых заболевших коронавирусом в Петербурге пошло на спад

Число новых заболевших снизилось Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Если всю неделю в городе ежедневно выявляли порядка 2,5 тысяч новых зараженных, то 12 декабря в Северной столице зафиксировали 2 012 новых заболеваний.

- За сутки в Петербурге от коронавируса скончались 63 человека, - сообщает оперштаб РФ.

По числу новых заболевших город занял третью строчку в стране после Москвы и Московской области.

В Петербурге за все время коронавирусом уже заболели 815 тысяч человек, скончались 26 тысяч заболевших.