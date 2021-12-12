В тоннеле дамбы в Петербурге ограничат движение на три дня

Там будут проводить ремонтные работы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге тоннеле дамбы ограничат движение автомобилистов. Там будут проводить ремонтные работы. Об этом сообщают в Комплексе защитных сооружений Петербурга.

- Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам, - сообщили в КЗС.

Движение в отсеке Финской стороны (внешнее кольцо) ограничат с 13 по 14 декабря. Отсек Невской стороны (внутреннее кольцо) с 15 по 16 декабря.