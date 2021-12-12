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Общество12 декабря 2021 10:20

В тоннеле дамбы в Петербурге ограничат движение на три дня

Ограничения будут вводить поэтапно
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Там будут проводить ремонтные работы

Там будут проводить ремонтные работы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге тоннеле дамбы ограничат движение автомобилистов. Там будут проводить ремонтные работы. Об этом сообщают в Комплексе защитных сооружений Петербурга.

- Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам, - сообщили в КЗС.

Движение в отсеке Финской стороны (внешнее кольцо) ограничат с 13 по 14 декабря. Отсек Невской стороны (внутреннее кольцо) с 15 по 16 декабря.