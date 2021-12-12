Пострадавший от серной кислоты при нападении на канале Грибоедова выписан из больницы

В Санкт-Петербурге пострадавший от серной кислоты 18-летний Матвей выписан из больницы, его спутница до сих пор в коме. Напомним, что нападение произошло на набережной канала Грибоедова. 24-летний бывший бойфренд 16-летней девушки Даниил не выдержал расставания и решил отомстить своей возлюбленной и ее новому молодому человеку. Он подкараулил их на улице и облил кислотой.

Обоих доставили в больницу. Больше всего травм получила девушка, ей на голову вылили около полулитра серной кислоты. Она получила ожоги головы, лица, спины, груди и шеи. Сейчас она в коме.

- Я написал отказ от госпитализации, - рассказал "КП-Петербург" Матвей. - Я сразу же в тот же день поехал в полицейский участок. Моя девушка в тяжелом состоянии находится. Но врачи сказали, что она будет жить.

В ближайшее время "КП-Петербург" опубликует подробный рассказ Матвея о нападении на него и его девушку.