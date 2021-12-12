МЧС предупредила петербуржцев о сильном снегопаде

МЧС предупреждает о снегопаде Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС Петербурга выпустило предупреждение о надвигающимся сильном снегопаде. По данным ведомства, непогода ожидается в городе ночью 13 декабря.

- Ожидается снег, местами сильный. Днем небольшой, мокрый снег. На дорогах гололедица, - сообщили в МЧС.

При гололедице МЧС призывает идти осторожно, не торопясь, не ступать на всю подошву. Пожилым людям рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником. На скользкую подошву лучше наклеить кусочки лейкопластыря.

Также в МЧС призывают не перебегать проезжую часть.