Ревнивец рассказал на суде, почему облил кислотой свою бывшую девушку в Петербурге

Парня отправили под арест Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге суд взял под арест 24-летнего Даниила Кота (ранее его звали Даниял Талибов). Парень вылил бутылку с серной кислотой на голову своей бывшей 16-летней девушке, когда она стала встречаться с другим. Он подкараулил пару на набережной канала Грибоедова. У девушки ожоги лица, шеи, головы, спины и груди. На суде он объяснил свои действия.

- Суду он пояснил, что вменяемое признает, в содеянном раскаивается, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - По его словам, девушка ему изменила, что и стало причиной его действий. На вопрос суда о какой измене может идти речь, если никаких близких отношений с ней не было, Даниил дополнил, что любовь у них была платоническая, а после совершенного он пытался покончить с собой, но не смог, так как стало больно.

Против ареста парень не возражал.