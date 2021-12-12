В Выборге сварщика изнасиловал 14-летнюю школьницу

Полиция задержала подозреваемого
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Выборге задержали 53-летнего сварщика мест карьероуправления за изнасилование 14-летней школьницы. О случившемся в полицию сообщила мачеха девушки, которая рассказала преступление произошло еще в августе 2021 года в доме на Приморском шоссе.
- По горячим следам задержан гражданин РФ Заир, - сообщил источник "КП-Петербург". - Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об его аресте.