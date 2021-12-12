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Происшествия12 декабря 2021 14:20

В Выборге сварщика изнасиловал 14-летнюю школьницу

Полиция задержала подозреваемого
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборге задержали 53-летнего сварщика мест карьероуправления за изнасилование 14-летней школьницы. О случившемся в полицию сообщила мачеха девушки, которая рассказала преступление произошло еще в августе 2021 года в доме на Приморском шоссе.

- По горячим следам задержан гражданин РФ Заир, - сообщил источник "КП-Петербург". - Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об его аресте.