В Выборге сварщика изнасиловал 14-летнюю школьницу

Полиция задержала подозреваемого Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборге задержали 53-летнего сварщика мест карьероуправления за изнасилование 14-летней школьницы. О случившемся в полицию сообщила мачеха девушки, которая рассказала преступление произошло еще в августе 2021 года в доме на Приморском шоссе.

- По горячим следам задержан гражданин РФ Заир, - сообщил источник "КП-Петербург". - Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об его аресте.