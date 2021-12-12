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Общество12 декабря 2021 16:37

МЧС Ленобласти выпустило предупреждение о непогоде

Рекомендовано не выходить на тонкий лед
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Метель накроет регион

Метель накроет регион

Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС Ленинградской области выпустило предупреждение о непогоде. Спасатели призывают быть осторожнее вечером 12 декабря и ночью 13 декабря. По прогнозам синоптиков, регион будет охвачен метелью.

- Вечером 12 декабря и ночью 13 декабря преимущественно в западных районах ожидается сильный снег, - сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Спасатели также призывают не выходить на тонкий лед.

В МЧС уточняют, что из-за непогоды вырастает вероятность ДТП. Автомобилистам следует придерживаться средней скорости, а пешеходам не перебегать дорогу перед едущим транспортом.