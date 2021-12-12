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Происшествия12 декабря 2021 17:20

Волки разодрали собаку под Петербургом

Об этом сообщают местные жители
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Волки напали на собаку Фото: vk.com/tih_win

Волки напали на собаку Фото: vk.com/tih_win

В Тихвине под Санкт-Петербургом волки напали на собаку. Об этом в местном паблике "Подслушано Тихвин" сообщают местные жители. Судя по их рассказам, это уже не первый случай, когда волки атакуют собак.

- Рядом с коттеджами произошел еще один инцидент с волками, - рассказывают местные жители. - Камеры зафиксировали, как хищник ест собаку.

Судя по снятым кадрам, волки разодрали собаку. Из-за инцидента местные стали убирать своих псов домой со дворов.

Была ли собака домашней или бродячей, не уточняется.