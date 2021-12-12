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Происшествия12 декабря 2021 18:16

Пенсионер в Ленобласти после ссоры порезал ножом своего приятеля

Пострадавший был доставлен в больницу
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП произошло в деревне Сяськелево в Гатчинском районе Ленобласти. Там ночью повздорили два приятеля, устроившие застолье. Во время конфликта 64-летний пенсионер схватился за нож и ударил своего друга, после чего с места происшествия скрылся.

Пострадавшего родственники сами отвезли в больницу. Они и сообщили о нападении в полицию.

- По горячим следам по месту жительства пенсионер был задержан, - сообщает источник "КП-Петербург".

Жизни пострадавшего, предварительно, ничего не угрожает. Полиция возбудила уголовное дело.