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Происшествия13 декабря 2021 4:41

Рынок горит на улице Салова на площади 1200 квадратных метров

Пожар во Фрунзенском районе Петербурга тушат 60 спасателей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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На улице Салова полыхает вещевой рынок.

На улице Салова полыхает вещевой рынок.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный пожар возник утром в понедельник во Фрунзенском районе Петербурга. На улице Салова загорелись ангары вещевого рынка. Огонь распространялся быстро, и вскоре площадь возгорания превысила тысячу метров.

- 13 декабря в 05:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Салова, дом 52. На территории вещевого находятся восемь пристроенных друг к другу ангаров, размерами 20х20 метров и высотой семь метров каждый, с находящейся в них текстильной продукцией, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Сейчас полыхают три соседних ангара на площади в 1200 квадратных метров. Пожарные стараются не допустить , чтобы огонь перекинулся на соседние строения. Пожару присвоен второй, повышенный номер.

На месте ЧП работают 13 единиц техники и 62 человека личного состава. Сведений о пострадавших нет.