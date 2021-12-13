Циклон принесет оттепель и снегопады в Петербург в понедельник

В Петербург пришло потепление. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оттепель и мокрый снег ожидают жителей Петербурга в наступивший понедельник. После стоявших на прошлой неделе сверхнормативных морозов, температура в городе поднимется до +1 градуса. Благодарить за слякоть стоит очередной атлантический циклон.

- В Петербурге оттепель. Ситуация будет формироваться под влиянием циклона. Его стараниями ожидается облачная погода, пройдет снег, временами переходящий в мокрый снег, - сообщает в соцсетях метеоролог Михаил Леус.

Днем температура воздуха в городе составит -1…+1, по области будет от -4 до +1 градуса. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и достигнет 767 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

В ближайшие дни похолодания пока не предвидится. Синоптики обещают мокрый снег, метели и до +3 на термометре.