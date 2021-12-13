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Общество13 декабря 2021 5:07

МЧС предупреждает о мокром снеге и гололеде в Петербурге 13 декабря

Днем температура поднимется выше ноля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Мокрый снег и гололед ожидаются в понедельник.

Мокрый снег и гололед ожидаются в понедельник.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. Днем в Северной столице ожидается снег, переходящий в мокрый снег. А вызванное циклоном потепление приведет к появлению гололеда на дорогах.

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: 13 декабря местами ожидается небольшой, мокрый снег. На дорогах гололедица, - отмечает пресс-служба экстренного ведомства.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах, не превышать скорость и держать дистанцию. Внимательными стоит быть и пешеходам, так как тротуары могут быть скользкими. А случаи травмирования при падении уже исчисляются десятками.

В ближайшие три дня погода не изменится. Днем будет от ноля до +3, а по ночам – небольшой «минус».