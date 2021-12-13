Пожар на вещевом рынке на улице Салова локализован

Вещевой рынок горит на улице Салова. Фото: ГУ МЧС по СПб.

Пожарные Петербурга локализовали крупное возгорание на вещевом рынке во Фрунзенском районе. Раним утром на улице Салова вспыхнули ангары с одеждой и обувью. Огонь распространялся очень быстро и к семи утра полыхали уже три из восьми соседних павильонов, а общая площадь возгорания достигала 1200 метров. Но позднее огонь удалось усмирить.

- В 08:04 пожар локализован, ранг пожара снижен до номера 1БИС. В данный момент происходит тление в завалах на общей площади 800 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Судя по фото и видео с места происшествия, ангары выгорели почти полностью, торговцы успели вытащить лишь считанные коробки с товаром.

Сведения о пострадавших не поступали, на месте ЧП продолжают работать 13 единиц техники и 62 спасателя. Идет проливка завалов.