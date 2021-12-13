Ночной снегопад привел к 8-балльным пробкам в Петербурге

В Петербурге 8-балльные пробки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прошедший в ночь на понедельник снегопад привел к аномальным утренним пробкам в Петербурге. В час пик они достигли восьми баллов. Проехать трудно с окраин и пригородов в центр, есть проблемы и на КАД.

Так, из-за ДТП медленно движется внутренне кольцо от Рябовского шоссе и до проспекта Обуховской обороны. Общая длина затора составляет 17,5 километров. Внешнее кольцо стоит на трех километрах от Мурино к Буграм.

Дрога жизни стоит в сторону Петербурга от Романовки и до КАД. Множество аварий осложняют жизнь на магистрали: Мурманское шоссе-Народная улица-Ивановская улица-проспект Славы.

Стоят подъезды к Володарскому мосту. Есть проблемы на Малоохтинском проспекте, Дворцовой набережной, Обводном канале и так далее.

Отметим, что днем синоптики обещают мокрый снег, а на дорогах возможен гололед из-за потепления.