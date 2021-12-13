Трубу с горячей водой прорвало на улице Маршала Захарова

На Маршала Захарова прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today

Очередной прорыв теплосетей произошел в Петербурге. В ночь на понедельник не выдержала давления магистраль на улице Маршала Захарова. Дома и припаркованные машины заволокло паром, а в квартирах стало холодно.

- Прорыв трубы во дворе дома 17 на улице Маршала Захарова. Все в паре, горячая вода течет по дорожкам уже вдоль всего дома. Службы приехали за пару минут, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В «Теплосети», которая отвечает за аварийный участок, отметили, что бригады уже ликвидируют последствия инцидента.

- Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 18:00, - сообщает пресс-служба компании.

До этого времени температура теплоносителя в батареях будет снижена.

Местным жителям советуют обходить места парения и вытекания воды, а также ни в коем случае не заходить за ограждения.