На КАД Петербурга ограничили скорость движения из-за непогоды 13 декабря

На КАД Петербурга ограничили скорость из-за непогоды Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной снегопад накрыл Санкт-Петербург с ночь на 13 декабря 2021 года, укрыв все дороги и улицы толстым слоем снега. Из-за непогоды на КАД города ограничили скорость движения. Автомобилистам разрешено ехать по трассе не более 70 километров в час. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В целях безопасности и с учетом сложных погодных условий скоростной режим на КАД временно снижен до 70 километров в час. Просим соблюдать требования дорожных знаков, - отметили в компании.

Накануне для расчистки и обработке трассы КАД были задействованы 79 единиц спецтехники. Израсходовало 610 тонн соли.

Сегодня федеральные дороги Петербурга и Ленинградской области чистит и обрабатывает 350 единиц специальной техники.

Погода в понедельник будет облачная, пройдет небольшой снег, который сменится мокрым снегом. Температура воздуха будет в районе -1...+1 градусов.