Прокуратура начала проверку после пожара на вещевом рынке в Петербурге

Прокуратура начала проверку пожара на вещевом рынке на улице Салова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел рано утром в понедельник, 13 декабря 2021 года, на вещевом рынке на улице Салова в Санкт-Петербурге. Пламя уничтожило три ангара. В связи с этим прокуратура Фрунзенского района начала проверку.

- В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований о пожарной безопасности, а также действиям ответственных должностных лиц, - рассказали в прокуратуре.

Возгорание произошло в 5 часов утра. На территории рынка находятся восемь ангаров, каждый высотой по семь метров и размером 20 на 20 метров. Огонь охватил три ангара на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

На данный момент огонь локализован. Продолжают пылать 300 квадратных метров площади. По предварительным данным, пострадавших нет.