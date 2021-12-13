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Происшествия13 декабря 2021 7:34

Мужчину задержали за многократное изнасилование семилетней девочки в Ленобласти

Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала мужчину за сексуальное насилие над семилетним ребенком в Ленобласти

Полиция задержала мужчину за сексуальное насилие над семилетним ребенком в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе Ленинградкой области полиция задержала мужчину, подозреваемого в неоднократном сексуальном насилии над семилетней девочкой. 11 декабря 2021 года в полицию обратилась 29-летняя мать ребенка, которая и рассказала о произошедшем. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Со слов женщины, 50-летний безработный, проживающий в доме на улице Коммунальной в деревне Шпаньково, находясь у себя дома совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери, - рассказал источник.

На данный момент известно, что насилие происходило 3 декабря, а также в сентябре текущего года.

Оперативники задержали подозреваемого у него дома. Его поместили в изолятор временного содержания, а также возбудили уголовное дело.

Известно, что подозреваемый семь раз был судим, в основном за кражи.