Двух школьниц увезли с тяжелым отравлением из Пушкинского района за воскресенье

Две школьницы попали в больницу с отравлением. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу две школьницы из Пушкинского района попали в больницу в тяжелом состоянии. Оба ЧП произошли в минувшее воскресенье, но по разным причинам. В одном случае это была ссора с родными, а в другом – безудержное веселье.

- 12 декабря из Детской городской больницы № 5 поступила телефонограмма о том, что с острым пероральным отравлением, в тяжелом состоянии госпитализирована девушка 2006 года рождения. Обстоятельства: после ссоры с бабушкой из-за плохой учебы выпила препараты, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что семья школьницы полная, благополучная, на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит.

А вечером в ту же больницу привезли 13-летнюю школьницу в тяжелом состоянии. Девочка напилась до неадекватного состояния на дне рождения подруги.

Материалы, поступившие в полицию от медиков, также переданы с Следственный комитет.