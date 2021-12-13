Сергей Петриченко назначен врио главы Калининского района, откуда был уволен Иван Громов

Сергей Петриченко стал третьим главой района за последний месяц. Фото: www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin

Сергей Петриченко стал временно исполняющим обязанности главы администрации Калининского района Петербурга, бывший руководитель которого Иван Громов арестован по делу о мошенничестве на 165 миллионов рублей.

- Петриченко Сергей Николаевич, временно исполняющий обязанности главы администрации, - говорится на сайте Смольного.

Одновременно с этим, Петриченко назначен заместителем главы администрации района.

Напомним, что бывший руководитель района Иван громов был уволен 6 декабря, лишь через три недели после назначения. 7 декабря он был задержан и арестован, а врио руководителя администрации стал Владимир Ростовский.

Теперь власть перешла с Сергею Петриченко.

Справка "КП":

Сергей Петриченко родился в 1976 году в городе Черкесск Ставропольского края. С 2000 по 2012 годы работал в Прокуратуре Петербурга. Следующие шесть лет - в Прокуратуре Ленобласти. С 2018 занимал различные должности вплоть до первого заместителя в администрации Невского района Петербурга.