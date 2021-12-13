Число самозанятых в Петербурге выросло в 2,5 раза за год

Число самозанятых петербуржцев за год выросло в 2,5 раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за год в 2,5 раза увеличилось количество самозанятых горожан. Это те люди, которые перешли на особый налоговый режим. Об этом рассказал комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Как пояснил председатель комитета, на данный момент в Петербурге таким образом работают уже более 257 тысяч жителей города. Ожидается, что в будущем на такую систему перейдет каждый десятый петербуржец.

- Потенциально это число может вырасти до 500 тысяч человек. Пандемия коронавируса на рост числа самозанятых никак не повлияла, - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

Добавим, что в 2020 году в Петербурге количество самозанятых было всего порядка 107 тысяч человек.