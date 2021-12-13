570 классов школ Петербурга ушли на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

Более 500 школьных классов в Петербурге ушли на удаленку из-за роста заболеваний среди детей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге болеют довольно много детей. По данным комитета по образованию на понедельник, 13 декабря 2021 года, в Северной столице более 500 классов школ ушли на удаленку из-за распространения коронавируса и ОРВИ.

- На обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 570 классов в 178 школах, это 2,85 процента от общего количества классов в городе, - пояснили в комитете.

Кроме того, еще более 6 тысяч детей, что порядка 1,1 процента от общего количества школьников, находятся на, так называемом, смешанном формате обучения. По сути, дети учатся дома по решению своих родителей.

Что касается детских садов, то из-за болезней малышей на карантин закрыты 25 групп в 18 детских заведениях.