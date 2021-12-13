Смольный назвал адреса работы передвижных радаров на скорость с 13 по 19 декабря

Адреса работы передвижных радаров на неделю. Фото: gov.spb.ru

Комитет по информатизации и связи Петербурга традиционно опубликовал места работы передвижных радаров, ловящих водителей на скорость. Комплексы расставлены по 40 наиболее проблемным местам, которые отметило ГИБДД.

- Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра http://spb112.ru/ и в его группах в соцсетях, - сообщает пресс-служба Комитета.

Там отмечают, что вся информация с радаров уходит в центры обработки данных ГИБДД, где уже выписывают штрафы любителям быстрой езды.

Опубликованные адреса работы действительны в течение недели, с 13 по 19 декабря. Потом места работы радаров обновят.