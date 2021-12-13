Ярмарка и праздничный концерт пройдут 31 декабря у Гатчинского дворца

Новогодняя ярмарка и концерт состоятся у Гатчинского дворца 31 декабря / Фото: instagram.com/gatchina.palace/

Для жителей Гатчинского района Ленинградской области 31 декабря 2021 года организуют новогодний праздник. Днем у стен Гатчинского дворца состоится ярмарка, а вечером гостей ожидает праздничный концерт. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- Будет ярмарка перед дворцом, праздничный концерт 31 декабря. Концерт начнется в 19:00 часов, - рассказали в пресс-службе.

Также 31 декабря можно будет успеть посетить Гатчинский и Приоратский дворцы. Они будут работать до 15:30 часов. Кассы закроются в 14:30 часов.

Далее 1 января 2022 года у музея будет выходной. А со 2 по 9 января Гатчинский и Приоратский дворцы можно посетить только в рамках экскурсионных программ на рождественскую тематику.

Снова в обычном режиме музей начнет работать с 12 января.