Половина прошлогоднего объема снега выпала в Петербурге с конца ноября

Половина прошлогодней нормы осадков выпала в Петербурге за три недели. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нынешняя зима оказалась не чета прошлой, менее снежной. Всего за три с небольшим недели, коммунальщики вывезли с улиц города 645 тысяч кубометров снежных масс. Это примерно половина всего прошлогоднего объема.

- Первую за этот сезон сотню кубометров снега дорожные предприятия отправили на утилизацию 24 ноября. После этого в Петербурге выпало уже примерно полметра снега, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Но природа и не думает снижать обороты. В ночь на понедельник Петербург опять накрыло сильным снегопадом. К утру в городе выпало семь сантиметров осадков. Убирать дороги и тротуары вышло 1066 машин и 1239 сотрудников подведомственных комитету организаций. И это не считая тех дворников, которые метут придомовые территории.

Кроме того, дороги посыпают песком. Из-за резкого потепления ожидается гололед и на улицах может быть очень скользко.