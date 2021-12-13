Суточное число заболевших коронавирусом упало ниже 2 тысяч человек в Петербурге

В Петербурге суточная заболеваемость коронавирусом упала ниже 2 тысячи человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ежедневный прирост новых заболевших коронавирусом стабильно падает. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 13 декабря 2021 года суточный прирост зараженных упал ниже 2 тысяч человек впервые с конца ноября.

- За минувшие сутки в Петербурге было выявлено 1968 зараженных коронавирусом. Среди выздоровевших всего 687 человек. Также умерли 60 пациентов, - рассказали в оперштабе.

В общей сложности на данный момент с начала пандемии в Северной столице было зарегистрировано 817 276 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 758 301 человек. Жертвами инфекции стали 26 946 пациентов.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Добавим, что в понедельник в Петербурге из-за коронавируса и ОРВИ в школы не вышли 570 классов. Дети остались на удаленном обучении. Также на карантине находятся 25 групп в детских садах.