В Колпино шиномонтажник насмерть забил коллегу кувалдой за предложение интимной близости

Шиномонтажник убил коллегу из-за "аморального поведения". Фото: Ирина БЫСТРОВА

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор работнику шиномонтажа, который насмерть забил своего коллегу, предложившего секс по пьянке. Свою нетерпимость обвиняемый выразил в ударах баллонным ключом, двумя кувалдами и огнетушителем.

- 7 марта 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении шиномонтажа, в ходе внезапно возникшего конфликта, с применением двух свинцовых кувалд, огнетушителя и металлического ключа для ремонта дисков, нанес потерпевшему не менее 25 удара в область головы и груди. Смерть наступила на месте от открытой черепно-мозговой травмы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходе заседания обвиняемый шиномонтажник вину признал, раскаялся, но назвал поведение убитого аморальным. Суд дал ему 8,5 лет колонии строгого режима. Родным погибшего мужчина выплатит миллион рублей компенсации.

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