Четырех полицейских задержали по подозрению в вымогательстве взятки в Петербурге

В Петербурге задержали четырех полицейских по подозрению в вымогательстве взятки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге оперативники управления собственной безопасности задержали четверых полицейских по подозрению в вымогательстве взятки. Как рассказали 13 декабря 2021 года в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградкой области, все началось с того, что правоохранители поймали двух парней, которые искали "закладки" с наркотиками в Василеостровском районе города.

- По оперативным данным, 23 октября подозреваемые незаконно применили физическую силу в отношении двух молодых людей, 17 и 18 лет, занимавшихся на улице поиском "закладок", и за непривлечение к ответственности потребовали от них денежные средства, - рассказали в полиции.

Когда полицейские получили часть суммы, то отпустили молодых людей. Родственники одного из парней обратились в управление собственной безопасности и рассказали о случившемся.

По собранным материалам следственными органами принято процессуальное решение. В настоящее время проводится служебная проверка. В случае, если факт взяточничества подтвердится, то полицейские будут уволены и на них заведут уголовные дела.