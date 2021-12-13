В новогодние праздники парковки в центре Петербурга останутся платными

Платные парковки в Петербурге не будут делать бесплатными на новогодние праздники. Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

Парковки в центре Петербурга станут бесплатными в новогоднюю ночь – такая новость разошлась по многим городским СМИ и местным пабликам в социальных сетях. На самом деле ничего удивительного тут нет: зона платной парковки и так бесплатна в любую ночь – с 20:00 до 8:00. В Центре управления парковками эту информацию нам подтвердили, а также рассказали, будет ли введен для автомобилистов особый праздничный режим в новогодние каникулы.

- В новогодние праздники все платные парковки будут работать в штатном режиме. Никаких акций не запланировано, - пояснили "КП-Петербург" в пресс-службе Центра управления парковками.

В отличие от Петербурга, в Москве с 31 декабря по 8 января все парковки будут бесплатными. А 9 января - штатный режим воскресного дня: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом.