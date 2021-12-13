Зимние каникулы в Петербурге могут начаться раньше

Зимние каникулы в Петербурге могут начаться досрочно Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро у школьников Санкт-Петербурга начнутся зимние каникулы. Согласно плану они должны начаться 29 декабря 2021 года. Однако в Смольном рассматривают возможность того, что отдыхать дети начнут раньше. Как пояснили "КП-Петербург" 13 декабря 2021 года в комитете по образованию, все зависит от эпидемической обстановки.

- В настоящее время мы наблюдаем за ситуацией. Решение будет принято в ближайшие дни, - сказали в пресс-службе комитета.

Напомним, что в Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко принял решение отправить школьников на каникулы на четыре дня раньше. В регионе дети будут отдыхать уже с 25 декабря, а выйдут с каникул, как и запланировано 10 января 2022 года.

Добавим, что в Петербурге заболеваемость коронавирусом снижается. При этом 13 декабря на дистанционном обучении оказались 570 классов школ.